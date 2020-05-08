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Selçuk Bayraktar dünyaya meydan okudu! Uçan otomobillerde lider olacağız

Türkiye'nin yerli ve milli İHA/SİHA'larında imzası olan Selçuk Bayraktar uçan otomobillerle ilgili çok iddialı açıklamalar yaptı. Bayraktar Türkiye'nin dünyada lider konumuna gelebileceğini söyledi.

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Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Radyo D programcısı Adem Metan'ın sunduğu 'Adem Metan Show'a konuk oldu.Selçuk Bayraktar, tanıtımı yapılan ve Türkiye'nin ilk uçan otomobili 'Cezeri'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bugün adım atanlar gelecekte lider olacak
Bayraktar uçan otomobille ilgili "Bugünden on beş yıl sonraki oyunlar kuruluyor. Bugün adım atanlar gelecekte lider olacaktır. Uçan otomobillerde liderler arasına gireriz" ifadesini kullandı.Savunma sanayisinde bir dönüşümün başladığını belirten Bayraktar, şöyle konuştu:

Dünyanın başaramadığı birçok şeyi Türkiye başardı
"Savunma sanayisinde dönüşüm başladı. Ülkemiz de ana lokomotifi oldu diyebiliriz. Bunu genele yaymalıyız. Dünyanın başaramadığı birçok şeyi Türkiye birliği ile başardı. Uçan araba Cezeri de bunlardan biri.

15 yıl sonrasının oyunları kuruluyor
Bugün on beş yıl sonrasının oyunları kuruluyor. Bugün bu alanda çalışanlar yarının üreticisi olacaklar.Bu teknoloji kullanılmaya başlandığında üretmeye başlayanların oyuncu olmaları mümkün değil. O gün geldiğinde üretmeye çalışanlar ancak alt yüklenici olurlar. Bu bütün dünyada böyledir. Bunun için ne yaparsanız ‘milli ve özgün’ olsun diyoruz. Otomotivde en büyük devrim biliyorsunuz elektrikli arabalar.

Yakında uçan arabalar gelecek, önce kırsalda...
Yakında da uçan arabalar gelecek. Önce kırsal yerlerde kullanılacak sonra adım adım hayatımıza girecek."

Uçmak çocukluk hayalim
Uçmanın çocukluk hayali olduğunu söyleyen Bayraktar, "Okul ve iş derken bunu biraz ertelemiştim. İHA ve AKINCI'nın pilotluğunu yaparak o duyguyu yaşıyordum. Bu hayalimi '40 yaşıma gelmeden gerçekleştirmem lazım' diyordum. İlk uçuş çok güzel geçti. Kalkış ve inişi yumuşak yapmıştım. İndiğimizde tabi ıslandık. Çok güzel bir hatıra oldu" dedi.

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