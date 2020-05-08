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Tekirdağ'ın sevilen müzisyeni evinin önünde öldürüldü

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, klarnet sanatçısı Ferdi Zurnacı (47), evinin önünde oturduğu sırada, husumetli olduğu öne sürülen Cem P. tarafından vurularak öldürüldü. Saldırıyı gerçekleştirdiği otomobiliyle kaçan Cem P., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay, dün akşam Hıdırağa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, klarnet sanatçısı Ferdi Zurnacı, evinin önünde oturup hava almak istedi. Bu sırada daha önceden aralarında husumet bulunan Cem P., otomobiliyle gelip, Zurnacı'ya ateş etti.

Hastanede hayatını kaybetti

Cem P. kaçarken Zurnacı, yakınları tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Acı haber üzerine yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi.

İhbar üzerine bölgede araştırma başlatan polis ekipleri, Cem P.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı.

Çorlu'da sevilen bir müzisyen olan Ferdi Zurnacı, Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde klarnet dersi veriyordu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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