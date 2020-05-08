Türkiye'den Ukrayna'ya tıbbi malzeme yardımı! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği talimat doğrultusuna Covid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerinin Ukrayna’ya gönderildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları üzerine Bakanlık tarafından tıbbi yardım malzemeleri hazırlandı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kullanılmak üzere hazırlanan malzemeler uçakla Ukrayna'ya gönderildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle: