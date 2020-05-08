Türkiye'den Ukrayna'ya tıbbi malzeme yardımı! MSB duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği talimat doğrultusuna Covid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerinin Ukrayna’ya gönderildiğini açıkladı.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları üzerine Bakanlık tarafından tıbbi yardım malzemeleri hazırlandı.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kullanılmak üzere hazırlanan malzemeler uçakla Ukrayna'ya gönderildi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:
Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri Ukrayna’ya gönderildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/IfvUEauaW4— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 8, 2020
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