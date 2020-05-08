Cerrahi maske satış fiyatı şaşırttı! Tek satılmıyor kutu fiyatı 42.5 lira

İSTANBUL'da market ve eczanelerde maske satışı bugün itibariyle başladı. Cerrahi maske marketlerde tanesi 85 kuruştan, 50 adetlik kutuda satılıyor. Kutu fiyatı ise 42.5 lira. Tek olarak maske alınamadığı için vatandaşa bu ücret pahalı geldi.

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Cerrahi maskeler bugün itibariyle İstanbul'da eczane, medikal ve online platformlara ek olarak marketlerde de satılmaya başladı. Maskelere bakanlık tarafından 1 lira fiyat sınırı konulmuştu. Maskeler buna uygun fiyatlarla satılıyor. Ancak tek olarak satılmadığı için kutu fiyatı hayli tuzluya geliyor.

Bir kutusu 42.5 -50 lira

Bir markette tanesi 85 kuruştan 50 adetlik bir adet maske kutusu 42,5 liraya satılıyor. 1 lira fiyatlar satanlarda ise kutu fiyatı 50 lira. İlk etapta maskeler 50'lik kutular halinde satılacak, tek maske satışı olmayacak. Önümüzdeki günlerde 10'luk paketlerle satış imkanı getirilecek.

En fazla 3 paket alınabiliyor

Bir zincir marketin Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç, maske satışı ve fiyatlara ilişkin şu bilgileri verdi:

-“Maskeleri kendi kutularında müşterilere sunuyoruz. Bir kutuda 50 adet maske bulunuyor. Önümüzdeki hafta 10'lu paketleri de elimize ulaşacak. Maskenin tanesi 85 kuruşa satılıyor. Herkesin maskelere ulaşabilmesi açısından bir kişi en fazla 3 paket maske alabiliyor. Müşterilerin maskelere talebi bugün yoğun. Maskelerde herhangi bir stok problemimiz yok.

Maske satın almaya gelen Kadir Can isimli vatandaş, maskelerin marketlerde satılmaya başlamasının güzel bir gelişme olduğunu belirterek, “Maske almaya geldim. Marketlerde ve eczanelerde maskelerin satılması çok güzel oldu. Ücretsiz maske konusunda bazı vatandaşlara mesaj gitti. Mesaj ulaşmayan vatandaşlar da marketlerden alabilecek. Daha iyi oldu” dedi.

Haftaya diğer illerde başlayacak

Cerrahi maske satışı önümüzdeki hafta büyükşehirlerden başlamak üzere diğer illerdeki marketlerde de başlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Mayıs'ta yapılan kabine toplantısında salgınla mücadelede normalleşme süreci ile ilgili yol haritası belirlenmişti. Bu kapsamda alınan kararlar çerçevesinde cerrahi maskelerin ücretli olarak market, eczane, medikal mağazalarda ve online platformalarda satılması mümkün hale gelmişti.