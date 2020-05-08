Sinop'ta gizemli tüneller arasına yenisi eklendi Kral Mitritad mezarına çıkıyor
SİNOP'ta, Kral Mitridat'ın mezarına çıktığı tahmin edilen, 3 bin yıllık tünelle bağlantılı olduğu değerlendirilen yeni bir tünel daha ortaya çıktı. Yüksekliği 2,5 metre, genişliği ise yarım metre olan tünelin sırrı araştırılmaya başlandı.
Güneş, kum, deniz' üçlemesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile 'Karadeniz’in Bodrum’u' olarak adlandırılan Sinop'un yer altı tarihi zenginliği gizemini koruyor. Kentte, Ada Mahallesi’nde, içerisinde Kral Mitridat’ın mezarı ile 'Yedi Kuyular' adlı mağaranın olduğuna inanılan 3 bin yıllık tüneller yer alıyor.
Eski çağlarda savaşlardan korunmak amacıyla inşa edildiği bilinen ve yüksekliği yaklaşık 2,5 metre, genişliği ise yarım metre olan tünellerin 10 kilometre uzunluğunda ve çok sayıda çıkışı olduğu tahmin ediliyor. Kentte, 3 bin yıllık tünellerle bağlantılı olduğu değerlendirilen yeni bir tünel daha bulundu. Öğretmen Okulu arka tarafından girilen tünelin, Ada mevkisinde yer alan tünele benzerliği ile dikkat çekiyor.
Bazı noktalarında tahribatlar olan tünel, şehir merkezine doğru ilerliyor. Sahil kısmında başlayan tünelin, Balatlar Kilisesi ve oradan da diğer tünellere bağlandığı değerlendiriliyor. Kentin yer altında farklı yönlere giden tünellerin keşfedilerek, turizme kazandırılması isteniyor.
Sinop’ta yer alan bu 3 bin yıllık tünellerin önemine dikkat çeken Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, "Sinop’un vizyonunu eğitim, kültür ve turizmdir. Bu anlamda Sinop turizmine katkı sağlayabilecek tarihi değerlerin ortaya çıkması bizim için çok ciddi ve sevindirici bir olay. Ancak bunların sadece tespit edilmesi yeterli değil. Biz şifahen Sinop’un altında böyle tüneller olduğunu biliyorduk. Bu bilgileri de basın yoluyla bütün Türkiye ile paylaştık."dedi.