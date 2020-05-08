Kur operasyonuna karışan şirketler kim? Dilek Güngör yapılan kurnazlığı yazdı

BDDK'nın hamlesi sonrası düşüşe geçen dolar kuru ile ilgili başlayan tartışmaların perde arkasını yazan Sabah Yazarı Dilek Güngör, TL'ye nasıl değer kaybettirildiğini adım adım yazdı.

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BDDK, önceki gün TL'ye değer kaybettirmek için manipülatif ataklarda bulunduğu gerekçesiyle BNP Paribas, Citibank ve UBS bankalarına swap yasağı getirmişti.

7.26 seviyelerine kadar çıkan dolara müdahale BDDK'dan geldi ve 7.11 seviyelerine kadar düştü. "Kur operasyonuna karışan şirketler kim?" başlığıyla olayı köşesine taşıyan Dilek Güngör, merak edilen detayları paylaştı.

Bu çete nasıl operasyon çekti?

"Swap konusunda atılan o kadar adımdan sonra bu çete nasıl operasyon çekti?" sorusunu soran Güngör şunları aktardı:

Öyle ya, herkes bunu soruyor. Şöyle söyleyeyim, bu kez arka kapıdan dolandılar. Bazı uluslararası ve yerli şirketleri paravan olarak kullandılar.

Nasıl mı?

- Birinci yol, Londralı bankalar, Türk bankalarından TL kredi kullanıyor. Sonra bu TL'yi muhabir bankalar kanalıyla Londra'ya taşıyıp orada dövize dönüyor, böylece TL'nin değer kaybetmesine neden oluyor.

- İkinci yol, TL'ye erişmekte zorlandıklarında, Türkiye'de iş yapan bazı uluslararası gıda, tütün ve ilaç şirketlerini paravan olarak kullanıyorlar.

Onların Türk bankalarından aldıkları kredileri veya türev ürünler ile elde ettikleri TL'yi Londra'ya taşıyorlar. Hatta Türkiye'de yerleşik bazı yabancı şirketlerin de bu oyunun parçası olduğu değerlendiriliyor.

Kim mi bu şirketler?

Örneğin, uluslararası bir gıda şirketi... Adı sanı belli. Dünyanın kartellerinden... Hatta şöyle söyleyeyim, kendi ülkesinde siyasilere bile yön veren bir firma... Türkiye'de de tesisleri var. Bu şirket, ismini söylemeyeceğim bir Türk bankasından yüklü miktarda TL krediyi çekiyor. Sonra onu Londra'daki bankaya taşıyor. Ya da finans baronları ve buradaki uzantıları (!) bir firmanın dolar hesabını TL'ye çevirtip, Londra'da mevduat hesabı açtırıyorlar. Para, Türk bankasının Londra'daki şubesine aktarılıyor. Londra'da bire 10 faiz çekiyorlar. Müşteri memnun... Yani alan memnun, satan memnun. Sonra bu şekilde Londra'ya ulaştırılan TL, spekülatif işlem için sırada bekleyen finans çetesine satılıyor. Akıllarınca çakallık yapıyorlar.

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