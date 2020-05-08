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Kediye önce keser attı, sonra zehirlemeye çalıştı

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, Saim A., yurt dışında yaşayan komşusunun balkonunda yatan kediyi önce keserle kovaladı ardından zehirlemek istedi. Kedinin su içmesi için konulan kaplara zehir olduğu öne sürülen sıvıyı boşaltırken güvenlik kamerası tarafından görüntülenen Saim A. hakkında Mucize Patiler Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği şikayetçi oldu.

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Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'ndeki yazlık sitede yaşanan olayda, Saim A., yurt dışında yaşayan komşusunun balkonuna girerek, yatan kediye keser fırlattı. Kedi can havliyle kaçtı. Yaklaşık 5 dakika sonra da zehir olduğu öne sürülen sıvıyı kedinin su içmesi için konulan kaplara boşalttı. Yurt dışında yaşayan ev sahibi Sevgi Pulat ise yaşananları güvenlik kamerasından görüp, komşularından yardım istedi. Komşular kapları boşaltarak, kediyi zehirlenmekten kurtardı. Görüntüleri de hayvan derneklerine ulaştırdı.

''Görüntüler bizi derinden yaralamıştır''
Mucize Patiler Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği, olayı yargıya taşıdı. Dernek Başkanı İlker Görgün, “Derneğimize gönderilen görüntüler bizi derinden yaralamıştır. Balıkesir'in Ayvalık ilçesine Bağlı Altınova'da Saim A. adlı kişi, önce komşunun kapısında yatan kediye keser fırlatıp, daha sonra hayvanların suç içtiği kaplara kimyasal bir madde koyarak, hayvanları zehirlemeye çalıştığı açık ve net şekilde görüyoruz. Daha önce bu sitede birçok kedinin zehirlendiği söylenmektedir. Bir an evvel bu şahsın davranışlarına son verilmesi ve tedavi edilmesi gerekiyor. Eğer tedavi edilmez ise ileride daha farklı sonuçlara neden olabilecek durumlarla karşılaşılabilir. Bir an önce hayvanlara şiddete hapis cezası gelmesini istiyoruz” dedi.

“Derneğimize gelen görüntüler karşısında şok olduk''
Mucize Patiler Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Psikolog Meryem Karayaşar da, “Derneğimize gelen görüntüler karşısında şok olduk. Şahsın kedileri keserle kovaladığı, daha sonra sularına zehirleyecek tarzda kimyasallar kattığı bilgisi bize ulaştı. Gerekli şikayetler yapıldı. Ben bir psikolog olarak bu olayın psikolojik yönünü çok önemli buluyorum. Bu şekilde fikirler üreten bir zihniyetin, ileride insanlara da zarar verme olasılığı oldukça yüksektir. Bu nedenle bizler bu olayın takipçisi olacağız” diye konuştu.

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