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Şener Özyraklı Kasımpaşa yolunda

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan ancak Sarı-Kırmızılılarda beklenen performansı sergileyemeyen Şener Özbayraklı'nın yeni takımı belli oluyor.

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Geçtiğimiz sezon sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'den Galatasaray'a imza atan Şener Özbayraklı istenilen performansı gösteremedi.

Kasımpaşa talip oldu
Galatasaray'da gelecek sezon düşünülmeyen Şener Özbayraklı'ya Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa talip oldu. Tecrübeli oyuncu Aslan'da fazla şans bulamadı.

Tecrübeli defans oyuncusu sarı kırmızılı takımda 10 maç forma giydi.

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