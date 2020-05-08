Doğal ağrı kesici ve ağız kokusunu gideren muskat nasıl tüketilir?
Hindistan'ın en değerli baharatlarından olan muskat tam bir şifa deposu. Muskat içerisindeki vitamin ve minerallerle sağlığa müthiş yararı olan bir besin. Doğal ağrı kesici görevi görüyor ve ağız kokusunu gideriyor. İşte muskatın mucizevi faydaları!
Karaciğer ve böbrekleri temizler
Kirlilik, stres, tütün, ilaç ve diğer dış maddeler organlarda toksinlerin birikmesine neden olur. Bu zehirlerin vücutta birikmesi ise böbrek ve karaciğeri önemli derecede etkiliyor. Muskat toksinleri vücuttan arındırarak bu iki organı da temizliyor. Aynı zamanda böbrek taşı oluşumunu da engelliyor. Muskat toksinleri arındırdığı için bu iki organın işlevini yerine getirebilmesinde oldukça önemli faydalar sağlıyor.
Uykusuzluk sorununu gideriyor
Muskat içerisindeki faydalı maddelerle hafif rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Özellikle ılık süt ile bir araya geldiğinde oldukça sakinleştirici bir etki vererek geceleri daha rahat uyumanızı sağlar. Eğer uyku probleminiz varsa, yatmadan önce ılık bir sütün içine katılan muskat uykusuzluğunuzu giderebilir.
Ağız kokusuna kesin çözüm
Muskatta çok fazla antibakteriyel özellik bulunur. Bu sebeple muskat ağız kokusu ve kötü nefesi tedavi etmede birebir çözüm sağlıyor. Kötü nefesin nedenlerinden biri ağızda biriken bakterilerdir. Muskat, ağzı bu bakterilerden temizleyerek ağız kokusunu gideriyor. Ayrıca muskat, diş ve diş eti hastalıklarını da tedavi edebiliyor.
Doğal ağrı kesici
Bu minik şifa deposu mentol benzeri bir bileşene sahip olduğundan doğal ağrı kesiciler arasında yer alır. Hastalık ya da yaralanmalara karşı kullanılan bir besindir. Rahatlamaya son derecede yardımcı olabilecek bir etkiye sahiptir. Mide ve karın ağrılarının da önüne geçer.