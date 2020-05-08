Türkiye'deki koronavirüs aşısıyla ilgili flaş gelişme! Bakan Varank açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'deki koronavirüs aşı çalışmalarında hayvanlar üzerinde deneylerin başladığını söyledi.

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CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtlan Sanayi ve Teknoloji Varank, koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Türkiye'de üretilen PCR kitlerinin ihracatının yapıldığını söyleyen Bakan Varank, aşı çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Yerli test kitleri

Hayvanlar üzerinde deneylerin başladığını belirten Bakan Varank'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Solunum cihazı parçalarını zaten üretiyorduk. Stoklarımızı tutup kontrollü ihracat yapıyorduk. Şimdi serbest bıraktık ihracatı. Sadece parça almak isteyen ülkelere de satışlar başladı. 13 firmamız yerli test kitleri üretebiliyor. Bu kitleri 50'den fazla ülkeye ihraç ediyoruz.

Nano teknolojiye dayalı ve dünyada ilk olacak test kitini üretmeyi hedefliyoruz. Haziran ayı gibi prototip üretilecek.

Aşı çalışmalarında son durum

Virüs daha ülkemiz sınırlarına girmeden önce bilim insanlarımızla toplantı yapmıştık. İlaç ve aşı geliştirilmesi için bir platform oluşturmuştuk. Aşı ve ilaçla ilgili projeleri değerlendirmeye aldık. Bilim insanlarımız ve üniversitelerimizle sıkı iletişim halindeyiz. Şu anda bunu buradan ilk kez duyurmuş olayım; 3 aşıda hayvanlar üzerinde test aşamasına gelindi ve bir tanesinde hayvanlar üzerinde çalışmalar başladı.