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Ordu'da sekizinci kez alkollü yakalandı bedeli ağır oldu

ORDU'da yaptığı kazayı maddi hasarla atlatan T.Ö. (39), alkollü çıktı. Kaza sonrası yapılan işlemlerde 8’inci kez alkollü araç kullanırken yakalandığı ortaya çıkan sürücünün ehliyetine, tam 2050 yılına kadar el konuldu.

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Fatsa ilçesi Tünel mevkisinde maddi hasarlı kaza yapan otomobili görenler, polisi aradı.

İhbarla kaza yerine gelen polis ekipleri, alkolmetreyle yaptığı kontrolde, T.Ö. isimli sürücünün 2.37 promil alkollü olduğunu belirledi. Alkollü araç kullanmaktan 8’inci kez yakalanan T.Ö.’nün ehliyetine, 2050 yılına kadar el konuldu. Ayrıca 4280 lira para cezası verildi. Otomobil ise otoparka çekildi.

Öte yandan Ordu Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, kent genelinde oluşturulan noktalarda kontrollerini sürdürüyor. 

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