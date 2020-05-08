Anneler Günü şarkısı eğlenceli duygusal Anneler günü şarkı sözleri
Hayatımıza değer katan annelerimizin en özel günü Anneler Günü için artık geri sayım başladı. Bu sene anneler günü 10 mayıs pazar günü kutlanacak. Annelerimizle doyasıya gezemeyeceğimiz anneler günü bu sene evlerde kutlanacak. İşte annenizi sevindirecek, duygulandıracak anneler günü şarkıları ve anneler günü şarkı sözleri....Abone ol
En kıymetlimiz annelerimizin en güzel günü Anneler Günü 2020 yılında anneler günü 10 Mayıs pazar gününe denk geliyor. Bu sene koronavirüs nedeniyle annelerimizle dışarda doyasıya zaman geçiremeyeceğiz, bir çoğumuz salgın bitmediği için ve sokağa çıkma yasağı olduğu için annesine sarılamayacak. Peki anneler günü hediyesi neler alınır, uygun anneler günü hediye fikirleri neler? Anneler gününde evde neler yapılır? Anneler günü şarkıları ve duygusal anneler günü şarkı sözleri haberimizde...
ANNELER GÜNÜ ŞARKILARI
ANNEMİZ
Güneşin alası çok
Her evin çilesi çok
Analar çeker yükü
Kimsenin bilesi yok
Gelin çiçek derelim
Yollarına serelim
Sevgi dolu türkülerle
Annemize verelim
Anamız başımızda
Her öğün aşımızda
Ananın emeği var
Her iyi işimizde
Gelin çiçek derelim
Yollarına serelim
Sevgi dolu türkülerle
Annemize verelim
Çocuğa bakar anne
Evine tapar anne
Gece gündüz çalışır
Yarını yapar anne
Gelin çiçek derelim
Yollarına serelim
Sevgi dolu türkülerle
ANNEM
Küçücükken başucumda
Bana ninni söylerdin
Sabahları uyanınca
Beni okşar severdin
Benim annem güzel annem
Beni al kollarına
Kucağında uyut beni
Ninniler söyle yine
Bugün hala kulağımda
Çınlıyor tatlı sesin
Benim annem kalbimin sen
En güzel yerindesin
Benim annem güzel annem
Beni al kollarına
Kucağında uyut beni
Ninniler söyle yine
CANDAN ERÇETİN - ANNEM
Hani eski zaman masalları anlatır
Hüznümü huzura dolarsın
Kaşım gözümden çok içim bir parçan
Annem sen benim yanıma kalansın
Hani bir biblon vardı kırdığım
Üstüne ne kırgınlıklar yaşadın
Ama bil ki ben de parçalandım
Annem ben senin yanına kalanım
Annem annem
Sen üzülme
Sözlerin hep yüreğimde
Annem annem
Gel üzülme
Ben hâlâ senin
Dizlerinde
Uzayan sohbet gecelerinde
Rolleri unutup dost oluruz
Bizi bağlayan bu kan değil yalnız
Annem biz birbirimize kalanız
Ben kararlı uçarken yolumda
Sen çatık kaşlarının altında
Katıksız sevgiyle bakarsın
Annem sen benim yanıma kalansın
Annem annem
Sözlerin hep yüreğimde
Annem annem
Ben hâlâ senin
Kaynak: Anneler Günü şarkısı | Anneler Günü şarkısı sözleri