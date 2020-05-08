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Sakarya'da muhtar tartıştığı adamı öldürdü

SAKARYA’da muhtar Salih T., henüz bilinmeyen nedenle Turgay Baş ile tartışma yaşadı. Tartışma kavgaya dönüşünce Salih T., tabancayla Turgay Baş'ı öldürerek kayıplara karıştı.

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Olay, öğle saatlerinde Hendek ilçesi Mahmutbey Mahallesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi.

Harmantepe Mahallesi Muhtarı Salih T. ile Turgay Baş arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Salih T. tabancasını çıkarıp, Turgay Baş’a ateş ederek kaçtı. Ağır yaralanan Turgay Baş, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı. Polis, olayın ardından kaçan Salih T.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

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