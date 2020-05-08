Emekli maaşları erken yatacak! İste SSK'lılar ve emekli sandığı için maaş tarihleri
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli aylığı ödemelerinin 19 Mayıs nedeniyle öne çekildiğini duyurdu. SSK’lılar 15-20 Mayıs Tarihleri Arasında, Bağ-Kur’lular da 21-22 Mayıs’ta emekli aylığı alacak.Abone ol
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Emeklilerimizin aylıklarını öne çekerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz" dedi. SSK’lılar 15-20 Mayıs Tarihleri Arasında, Bağ-Kur’lular da 21-22 Mayıs’ta Emekli Aylığı Alacak
19 Mayıs resmi tatili nedeniyle
Bakan Selçuk; 19 Mayıs’ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs’ın Ramazan Bayramı’na denk gelmesi sebebiyle ödemeleri erkene aldıklarına dikkat çekti. Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs’ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs’ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs’ta emekli aylıkları ödenecek. 4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerimiz ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs’ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs’ta aylıkları hesaplara yatırılacak.