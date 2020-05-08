HABER /  POLİTİKA
ADV Zekat ve Fitrenle Sen de Bir Kelebek Uçur

İYİ Parti'den maske için fiyat önerisi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, maskenin maliyetine yani 25 kuruşa satılması gerektiğini söyledi.

Abone ol

Paçacı, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili gelinen durumu değerlendirdi.

Bu salgının dünya ekonomisinde ciddi tahribatlara neden olduğunu, Türk ekonomisinin de bu süreçten olumsuz etkilendiğini belirten Paçacı, vatandaşa kredi desteği değil nakit desteği verilmesini istedi. 

Türkiye'nin bu süreçten çıkması için ekonomide alınması gereken önlemlere değinen Paçacı, "İhracat ve turizm gelirlerinin düşmesi Türkiye'nin döviz problemini arttıracak unsurlardır. Ülkemizin üretim ve ihracata dayalı bir modele geçmesi gerekir." diye konuştu.

Paçacı, istihdamı artırmanın ve işsizliği önlenmenin yolunun üretimden geçtiğini söyledi.  

Bu süreçte birliğe ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu anımsatan Paçacı, "Kutuplaştırma ve ayrıştırma siyaseti ülkeye ciddi zararlar vermektedir." dedi.

Paçacı, maskenin önümüzdeki uzun süreçte hayatın bir parçası haline geleceğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maskenin 1 liradan satışa sunulması geçim derdinde olan vatandaşların bütçesinde ciddi harcama kalemi oluşturmaktadır. İktidar maskeden kar elde edilmesini önlemelidir. 25 kuruşa mal olduğu ifade eden maskenin, maliyetine yani 25 kuruşa sunulması vatandaş için son derece uygun bir tarz olacaktır."

Cihan Paçacı, "bu sürecin atlatılması için iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemine geçilmesini" önerdi.

Gençlere de seslenen Paçacı, "Gelecekten umudunu kesen gençlerimizin bu umutsuzluktan süratle çıkmasını öneriyorum." ifadesini  kullandı. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
The Telegraph'tan bomba haber! Türkiye İngiliz bakanları kurtarmak için...
Eski Başkan Melih Gökçek'in iddialarına Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden sert yanıt
Koronavirüsten kaçanlar akın etti, ilçenin nüfusu yüzde 70 arttı
Türkiye'deki koronavirüs aşısıyla ilgili flaş gelişme! Bakan Varank açıkladı
DSÖ : Çin’deki hayvan pazarı virüsün yayılmasında rol oynadı
Cerrahi maske satış fiyatı şaşırttı! Tek satılmıyor kutu fiyatı 42.5 lira
ÖNCEKİ HABERLER
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan KOBİ'lere destek açıklaması
Sakarya'da muhtar tartıştığı adamı öldürdü
İstanbul'da 1 liralık maske satışı başladı! 50'li paketler halinde alınabiliyor
Ordu'da sekizinci kez alkollü yakalandı bedeli ağır oldu
19 Mayıs'ta 4 gün sokağa çıkma yasağı olur mu İçişleri genelgesi
Murat Övünç sevgilisi kimdir Kapalıçarşı'da Ermeni iş adamı çıktı!
Yorumlar