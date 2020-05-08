Camiler ne zaman açılacak toplu namaz ne zaman Diyanet'ten açıklama

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 11 Mayıs'ta normalleşme adımları atılacak. İlk etapta AVM'ler açılacak. AVM'lerle birlikte camilerin de açılıpı açılmayacağı merak edilirken Diyanet'ten açıklama geldi. Camilerde ne zaman toplu namaz kılınabilecek? Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda ne gibi çalışmalar yürütüyor?

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk etapta kapatılan yerler arasında bulunan AVM’ler berber-kuaförler ve güzellik merkezleri normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte 11 Mayıs'ta yeniden hizmete açılacak olaması sonrası, "acaba camiler de cemaatle toplu namaz kılınmaya açılabilir mi?" şeklinde vatandaşlarda bir beklenti oluşmaya başladı.

AVM'ler yeniden açılıyorken, salgın sebebiyle ara verilen futbol liglerinin yeniden başlayacağı tarihler (12 Haziran) gündeme gelirken, camiler için de yoğun önlemler alınarak böyle bir çalışma yapılabilir mi soruları sorulmaya başlandı.

AVM'lerin açılacak olmasını camilerle mukayese etmek ne kadar doğru?Açıklama yapan Diyanet yetkilileri, camilerin özellikle AVM'lerin ve diğer alanların açılması ile ilgili mukayese edilmesini pek doğru bulmuyor. Toplu olarak yapılacak ibadet sırasında doğacak riskler sebebiyle camilerin durumunun daha farklı olduğu ifade ediliyor. Diyanet yetkilileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın AVM'lerin açılması konusunda "kapatma kararını kendileri almıştı, açılma kararını da kendileri verecek" sözlerini de hatırlatarak camilerin de bu noktada AVM ve işletmelerden ayrıştığına dikkat çekiyor.

Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlarla yakın çalışma yürütülüyor

Sağlık Bakanlığı ile sürekli görüşme ve koordinasyon halinde süreçle ilgili çalışmaların yürütüldüğünü aktaran yetkililer, takvimle ilgili süreç belirlenirken ilgili kurumların tavsiyeleri doğrultusunda hareket edileceğine atıf yaptılar. Yetkililer ayrıca bu zamana kadar cemaatin sağlığının hiç bir şekilde riske atılmaması konusunda titizlikle çalışmalar yapıldığını ve aynı hassasiyetle süreci değerlendireceklerine vurgu yaptılar.

Camiler bireysel ibadete kapalı değil

Camilerin şu anda kapalı olmadığını da özellikle dile getirilen yetkililer, bireysel olarak ibadetlerin tedbirli bir şekilde yapılmaya devam edildiğini, sadece toplu ibadetler konusunda bir kısıtlama olduğunu belirttiler. Camileri açma kararının netice itibariyle kolay olduğunu ancak şu aşamada doğurabileceği sonuçlara odaklanmanın daha önemsenmesi gerektiğine de dikkat çektiler.

12 haziran tarihi gündeme gelmişti

Camilerin yeniden toplu ibadete açılması konusunda Ak Parti MKYK'da da dile getirilen ve kamuoyunda da gündeme gelen 12 Haziran tarihi ile ilgili bir takvim gündeme gelmişti. Diyanet yetkilileri, camilerin toplu ibadete açılışı ile ilgili takvim konusunda da görüşmelerin ve değerlendirmelerin devam ettiğini dile getirdiler.

Peygamber Efendimizin hadis-i şerifi ile hatırlatma

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.), salgın hastalık riskine karşı, ashabına yönelik "Bir yerde veba hastalığı çıktığını duyarsanız oraya girmeyin, bulunduğunuz yerde veba hastalığı çıkarsa o bölgeden de ayrılmayınız” karantina tavsiyesini tekraren hatırlatan yetkililer, bir süre daha namazların evlerde kılınmasının yerinde olacağı konusunda görüşünde birleşiyor.