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Rum yönetimi, Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de durdurmak için çare arıyor

Demirören Haber Ajansı

YAVUZ sondaj gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışmalarına başlamasıyla paniğe kapılan Rum yönetiminin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını durdurmak için çare aradığı bildirildi. Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in bu konuda Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’i görevlendirdiği duyuruldu.

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Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Fransa ve Lübnan Savunma Bakanlıkları, 'Savunma ve Güvenlik' konularında ikili işbirliği programları anlaşması imzaladı. Edinilen bilgilere göre, Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışişleri bakanları başta olmak üzere, birçok ülke ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarını ele aldı.

Rum medyası: Çare aranıyor
Rum medyasının, “Çare aranıyor” başlığıyla verdiği haberlere göre; Hristodulidis, koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını devam ettirdiğine işaret etti. Türkiye'nin bölgedeki çalışmalarının ‘yasadışı’ olduğunu iddia eden Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın koronavirüs sonrası döneme hazırlandığını ifade etti. Rum Bakan'ın, Türkiye'nin adımlarının durdurulması için mevkidaşlarından yardım istediği kaydedildi.

Fransa'dan Rumlara destek
Öte yandan Rum Savunma Bakanlığı, Fransa ve Lübnan Savunma Bakanlıkları ile ‘Savunma ve Güvenlik’ konularında ikili iş birliği programları üzerinde bir anlaşma imzalandığını duyurdu. Anlaşma, Kıbrıs, Lübnan ile Fransa arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesini öngörüyor. Rum Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, programlar çerçevesinde; üç ülke ortak tatbikatlar yapacak. Rum Savunma Bakanlığı, Fransa ile kurulan iş birliğinin Rumların Doğu Akdeniz'deki tutumlarına destek olduğunun ispatı olduğunu kaydetti.

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