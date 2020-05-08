Ücretsiz izin ödeneği yattı mı sorgulama ekranı TC ile giriş

İş yerlerinin 3 ay işçi çıkaramayacağının açıklanmasının ardından iş verenler çalışanlarını ücretsiz izen çıkarmaya başladı. Ücretsiz izin ödeneği mayıs ayı ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. Peki ücretsiz izne çıkartılan işçi için ise ücretsiz izin maaş desteği alacak. Peki ücretsiz izin maaş desteği nasıl alınır?

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Ücretsiz izin ödeneği başvurusu başladı. Ücretsiz izin maaş desteği, 3 ay boyunca işten çıkarma yasağını içeren düzenleme ile gündeme geldi. Bu durumda işveren için en önemli alternatif kısa çalışma ödeneği olarak görülürken, yeni düzenlemede işverenin işten çıkarma yerine çalışanını ücretsiz izne çıkarma hakkı veriliyor. Ücretsiz izne çıkartılan işçi için ise ücretsiz izin maaş desteği alacak. Peki ücretsiz izin maaş desteği nasıl alınır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği başvuru sisteminin bugün açıldığını duyurdu. Bakan Selçuk, “İşverenlerimiz, ücretsiz izne ayrılan işçilerimize ilişkin bildirimlerini, SGK’nın https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı’nı seçerek bugünden itibaren yapabilirler.” dedi.

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ ÖDEMESİ BAŞLADI

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Ücretsiz izin desteği ödemelerini yarından itibaren başlatıyoruz

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Ücretsiz izin desteğinde şu ana kadar 700 bini aştı başvurularımız. Ödemelerini yarından itibaren başlatıyoruz." dedi. 8 Mayıs'tan itibaren ödemeler başlıyor.

“Ücretsiz İznin Verildiği Ayı Takip Eden Ayın 3’üne Kadar Başvuru Yapılabilecek”

Bildirimlerin ücretsiz izin verilen her ay için ayrı ayrı olmak üzere, ücretsiz iznin verildiği ayı izleyen ayın 3’üne kadar yapılacağını bildiren Bakan Selçuk, çalışanların ayrıca bir başvuru yapmasına gerek olmadığına dikkat çekti.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın aktardığına göre, Koronavirüs nedeniyle işsiz kaldığı halde işsizlik maaşı alamayan veya ücretsiz izne çıkartılanlara verilecek ücret desteği, günlük 39.24 TL’dir. Bu rakam, günlük asgari ücretin yüzde 40’ına karşılık gelmektedir. Aylık ücret desteği 1.177 TL olmakla birlikte damga vergisi kesildikten sonra işçiye 1.168 TL ödenecektir.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞI NASIL ALINIR?

Ücretsiz izin maaş desteğinin nasıl alınacağı, nereye başvuru yapılacağı ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı. Ücretsiz izin maaş desteği ile ilgili bilinenler ise şöyle:

Teklifte, üç aylık işten çıkarma yasağı döneminde işverenin işçiyi ücretsiz izne çıkartabileceği öngörülüyor. İş Kanunu’nda “ücretsiz izin” uygulaması sadece işçinin rızası ile mümkündür. Zorlayıcı sebeple üretimine/faaliyetine ara verilen iş yerinde çalışanlar, bir haftadan sonra iş akdini haklı gerekçe ile feshedebilirler. Bu şekilde iş akdini fesheden işçi kıdem tazminatını da alabilir. Kanunda işverene ücretsiz izin hakkı tanınması halinde ücreti ödenmeyen işçinin iş akdini fesih hakkı elinden alınmış olur ve kıdem tazminatı riske girer.