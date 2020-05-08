CHP’li Özgür Özel’den soruşturma tepkisi! Onlardan korkan...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kendisi hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki gösterdi. Özel ''onlardan korkan onlardan bin beter olsun” dedi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kiraladığı arsayla ilgili açıklamaları nedeniyle CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Özgür Özel soruşturmayla ilgili, sosyal medya hesabından “Onlardan korkan onlardan bin beter olsun’’ açıklamasını yaptı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Cumhuriyet Gazetesi'nin 14 Nisan 2020 günkü nüshasında “Boğaz’da kaçak var” başlıklı haber ile ilgili paylaşımları nedeniyle CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında soruşturma açıldı.İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatlarının şikayeti üzerine “hakaret ve iftira suçlamasıyla” başlatılan soruşturmanın ardından Özgür Özel, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Sanıyor ki biz susacağız

Özel mesajında “Vatandaş canıyla uğraşırken, saray efradının ihtirası, Tayyip Erdoğan'ın etrafındaki kibirli atanmışlarının hırsları durmuyor. Soruşturma açmış, sanıyor ki biz susacağız! Bizi soruşturmalarla, davalarla, tehditlerle susturamazlar. Onlardan korkan onlardan bin beter olsun” ifadelerine yer verdi.