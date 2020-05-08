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Nevşehir'de anne ile 40 günlük bebeği koronavirüsü yendi

NEVŞEHİR'de koronavirüs (kovid-19) tedavisi gören Sevnur T. (22) ve 40 günlük bebeği Ayşegül T., alkışlar arasında taburcu oldu.

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Nevşehir'de geçen 24 Nisan'da yüksek ateş ve öksürük şikayeti olan Sevnur T., yeni doğan bebeği Ayşegül T.'yi de yanına alarak Nevşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Annesi ile kızının koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Sağlık durumları iyi

Bu durum üzerine anne ile bebeği tedavi altına alındı. 14 gün süren tedavinin ardından Sevnur T. ile 40 günlük bebeği Ayşegül T., hastalığı yenerek alkışlarla taburcu edildi. Anne ile bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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