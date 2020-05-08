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Uber ve Airbnb yüzlerce çalışanının işine son verdi

Corona virüs döneminde tarihlerinin en kötü mali tabloları ile karşı karşıya kalan Uber ve Airbnb aldıkları işten çıkarma kararları ile gündeme geldi.

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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan bugün ise küresel bir pandemiye dönüşen corona virüs (COVID-19) pek çok şirketin planlarını da altüst etmiş durumda.

Seyahat ve taşımacılık sektörlerine getirdikleri dijitalleşme ile kısa sürede büyüyen Uber ve Airbnb de salgın nedeniyle ciddi kayıplar yaşıyor.

Dünya geneli 7 bin 500 kişi işten çıkardı

CNN International’da yer alan habere göre dünya genelinde 7 bin 500 çalışanı olan Airbnb 1700 kişiyi yani neredeyse her 4 çalışanından 1’ini işten çıkardığını duyurdu.

Aynı habere göre, Uber ise toplam çalılanlarının yüze 14’üne denk gelen 3 bin 700 kişinin işine son verdi.

Uber geçtiğimiz günlerde ilk çeyrek bilançocusu açıklamış ve 2020’nin ilk 3 ayında 2.9 milyar dolar zarar ettiğini duyurmuştu.

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