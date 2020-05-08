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Ordu'da karantinadan kaçan hasta başka hastanede muayene olurken yakalandı

İhlas Haber Ajansı

ORDU’da koronavirüs tedavisi görürken kaçarak başka bir hastaneye muayeneye giden kişi, muayene sırasında yakalandı. Hastaya tepki gösteren Doç. Dr. Özgür Enginyurt, "Bu cahiller yüzünden herkes tehdit altında." dedi.

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Ordu’nun Altınordu ilçesinde meydana gelen olayda, bir hastanede muayene olan bir kişi Covid-19 belirtileri üzerine karantinaya alındı.

Karantinada iken hastaneden firar eden kişi, ertesi gün Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne gelerek muayene olmak istedi.

Covid-10 belirtileri gösterdi

ODÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özgür Enginyurt, muayene sırası gelen kişinin Covid-19 belirtileri göstermesi üzerine tetkik yapılmasını istedi. O sırada içeriye giren polis ekipleri hastayı alarak karantina alanına geri götürdü.

"Bu cahiller yüzünden herkes tehdit altında"

Olayı şaşkınlıkla izleyen ODÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özgür Enginyurt, “Çok cahiliz, maalesef çok cahiliz, bugün Covid-19 poliklinik günümdü. Bir hasta geldi, şikayetleri nedeniyle Covid-19 hastalığından şüphelendim ve gerekli tetkikleri istedim. O sırada bir polis memuru arkadaşımız geldi, hastanın ilimizdeki diğer bir hastaneden aynı tanı ile yatarken kaçtığı tespit edilmiş. Bu cahiller yüzünden herkes tehdit altında. Emniyet teşkilatımıza, güvenlik görevlilerine ve sağlık personelimize sonsuz teşekkürler” dedi.

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