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Cumhur İttifakı'ndan Ankara'da esnafa 100 milyon liralık destek

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yapılan ve yapılacak çalışmalar ile esnafa verilecek destek ele alındı.

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Ak Parti ve MHP Grubu Ankaralı Esnafa ve dar gelirliye yardım edilmesi için 100 milyon lira krediye onay verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse ve MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan'ın geçen ay olağanüstü toplantı için Belediye Başkanlığına verdiği dilekçe kabul edilmişti.

100 milyonluk destek
Bugün yapılan olağanüstü meclis toplantısında Ak Parti ve MHP Grubunun oylarıyla esnafa 100 milyonluk destek talebi kabul edildi. Toplantıda ayrıca itfaiye alt yapısının eski olması, can ve mal kaybının önüne geçilememesi nedeniyle bu kuruma 50 milyonluk ilave bir kaynak verilmesi kararlaştırıldı.

Ankaralıya her türlü yardım helal olsun
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ak Parti Grup Başkanvekili Murat Köse Ankaralıya her türlü yardım helal olsun dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesinin mazeret üretmemesi gerektiğini söyleyen Köse alın size destek. Ankaralının sorunlarını çözüm dedi. Köse ayrıca onlar itfaiye için 40 milyon istediler biz 50 milyon verdik. Kimse mazeret üretmesin. Herkes işini yapsın dedi

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