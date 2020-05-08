Konya'daki esrarengiz evdeki yangınların sebebi belli oldu! Cinler mi yakıyor?
KONYA'da sürekli sebepsiz yere yangın çıkmasıyla gündeme gelen ve "Evi cinler mi bastı" diye sordurtan evle ilgili yeni gelişme! İtfaiye ve Aile Bakanlığı inceleme yaptı. Hatice Aslan, "Doktorsa doktor, hocaysa hoca herşeye hazırım" derken, itfaiye üç yangının çıkış nedenini açıkladı.
Konya'da Hatice Aslan'ın kızı Duha Aslantaş ile birlikte yaşadığı merkez Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi'nde bulunan tek katlı ev, sürekli bilinmeyen sebeplerle yangın çıkmasıyla konulmuştu. Basında çıkan haberlerin ardından Sosyal Hizmetler Müdürlüğü evde inceleme yaptı. İtfaiye de müdahale ettiği 3 yangının nedeni hakkında bilgi verdi. Ev sahibi Hatice Aslan ise "Doktorsa doktor, hocaysa hoca, her türlü desteği görmeye hazırız" dedi.
Yaklaşık 20 gündür bu olayların yaşandığını belirten anne Hatice Aslan, dün de yataklarının tutuştuğunu ve itfaiye ekiplerini çağırdıklarını söyledi. Yatağı dışarı atmak zorunda kaldıklarını ifade eden Aslan, evlerinde eşyalarının tutuşmasıyla ilgili basında çıkan haberin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden bir grup heyetin geldiğini söyledi.
"Doktorsa doktor, hocaysa hoca"
Heyetin kendilerine her türlü desteği vereceklerini söylediklerini ifade eden Aslan, ''Bizim sorunumuzla ilgili çıkan haberlerin ardından dün ve bugün Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden geldiler. Bize her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söylediler. Biz de her türlü desteği almaya hazırız. Doktorsa doktor, hocaysa hoca, her türlü desteği görmeye hazırız. Ancak eşyalarımızın aniden tutuşması bizleri endişelendiriyor. Korku içinde duruyoruz. Biz kendi evimizi yakacak da değiliz. Sonuçta mağdur olan biziz. Ama yine de varsa psikolojik bir sorun, doktora götürülüp bakılsın. Dün yetkililer doktordan randevu alınacak dediler. Biz de haber bekliyoruz'' diye konuştu.
Kızı iki defa psikoloğa gitmiş: Aslan, kızını daha önce iki defa psikoloğa götürdüğünü, ancak herhangi bir rahatsızlığının olmadığını söylediklerini kaydetti. Kızı Duha Aslantaş da ilk 1 yıl önce, en son da yaklaşık 1,5 ay önce psikoloğa gittiğini ve doktorların hiçbir rahatsızlığının bulunmadığını belirtip, uyku düzeni için ilaç verdiklerini söyledi.