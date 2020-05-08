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Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "riski görün" etiketiyle sosyal medya hesaplarından bir video paylaştı. Bakan Koca, korunmak için maske kullanımına dikkat çekti sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğini söyledi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsten korunmak için maske kullanılması ve sosyal mesafeye uyulması gerektiğini vurguladı.  

Bakan Koca, Twitter hesabında "riski görün" etiketiyle bir video paylaştı.

Maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunmasının önemine vurgu yapılan videoyla beraber Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın."

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