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AK Parti'de Şamil Tayyar sürprizi! İşte yeni görevi

AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, yeni atamayla birlikte AK Parti Genel Merkezi'nde görev yapmaya başlayacak. Tayyar'ın yeni görevi ise Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı...

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AK Parti eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı olarak atandı. 

Edinilen bilgiye göre, Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın, Şamil Tayyar'ın başkan yardımcısı olarak atanmasına ilişkin yazısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.

Gazeteci kökenli Şamil Tayyar, AK Parti'den 24, 25, ve 26'ncı dönem Gaziantep Milletvekilliği yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Orhan Miroğlu, Hüseyin Yayman, Markar Eseyan, Mustafa Canbey, Hatice Kübra Öztürk, Emre Cemil Ayvalı, Büşra Paker'den oluşan Tanıtım Ve Medya ekibimize Şamil Tayyar da katıldı. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. 

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