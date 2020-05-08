HABER /  DÜNYA
ADV Zekat ve Fitrenle Sen de Bir Kelebek Uçur

ABD'de ölü sayısında büyük artış

ABD'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 238 artarak, 77 bin 55’e yükseldi.

Abone ol

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 31 bin 326 artarak, 1 milyon 295 bin 31'e yükseldi.

Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 238 artarak, 77 bin 55 oldu.

ABD'yi 260 bin 117 vakayla İspanya, 215 bin 858 ile İtalya ve 206 bin 715 ile İngiltere takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 8 milyon 328 bin 479’a ulaşırken, iyileşen hasta sayısı da 217 bin 273 oldu.

ABD genelinde ise New York, 337 bin 421 vaka ve 26 bin 365 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet olma konumunu sürdürüyor.

New York'u 135 bin 106 vakayla New Jersey ve 73 bin 721 vakayla Massachusetts takip ediyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhur İttifakı'ndan Ankara'da esnafa 100 milyon liralık destek
2 günlük yasak başlıyor! Marketler saat çaka kadar açık yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak
Ordu'da karantinadan kaçan hasta başka hastanede muayene olurken yakalandı
Akaryakıta çifte zam! Motorine 13 benzine 15 kuruş zam
Sırrı Süreyya Önder: HDP kongresinde mikrop kaptım
Camiler ne zaman açılacak toplu namaz ne zaman Diyanet'ten açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Sedat Peker neden yurtdışına çıktığını açıkladı! Berat Albayrak ismiyle komplo
Rusya'da koronavirüs rakamları fırladı bakın kaç oldu
Raylarda uyuyan işçilere tren çarptı! 14 işçi feci şekilde can verdi
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı istifa etti
Denizli'de cezaevinden tahliye olan şahıs oğlunu acımasızca öldürdü
Anneler Günü hediye fikirleri yeni Anneler günü evde hediye yapımı
Yorumlar 1 yorum