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Galatasaray'da test sonuçları açıklandı

Galatasaray'da teknik ekip ve futbolculara uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif vakaya rastlanılmadı.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, teknik direktörümüz Fatih Terim ve yardımcıları ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanemiz Liv Hospital tarafından yapılan Kovid-19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır. Antrenman programları sürdükçe testler belirli aralıklarla tekrar edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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