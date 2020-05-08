Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin ikinci salgın endişesi isyana dönüştü

Selçuk Üniversitesi Senatosu, “Pandemi sürecinde ertelenen eğitim-öğretim faaliyetlerine 15 Haziran 2020 tarihinde başlanacaktır” dedi ve sosyal medyadan öğrencilerin serzenişleri yükseldi.

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Selçuk Üniversitesi Senatosu'nun aldığı karar adeta öğrenciler arasında infiale neden oldu.

Senato, 6 Mayıs 2020 tarihinde toplanarak koronavirüs salgınından dolayı ara verilen öğretime devam etme kararı aldı. Alınan karar, rektörlük resmi sayfasından ve sosyal medyadan duyurulunca öğrenciler isyan etti.

Öğrenciler senatonun aldığı sınav kararına binlerce yorumla cevap verdi. En büyük korku ise ikinci koronavirüs salgını.

Üniversite bununla ilgili önlemlerin alınacağını taahhüt etse de gelen tepkiler aynı yönde değil.

Öte yandan Rektör Mustafa Şahin'in gönderisinin altında yorum yazan öğrencilerin yetkili makamları da etiketlemesi ayrıca Selçuk Üniversitesi Öğrencini Düşün etiketi açmaları da dikkatlerden kaçmadı.

Bu tepkilerin ardından üniversitenin nasıl bir karar alacağı merak konusu haline geldi.

Bazı öğrenciler ise change.org internet sitesi üzerinden kampanya başlattı.

Açılmasının ardından kampanyaya yüzlerce imza geldi.

Kampanyanın duyuru metninde ise şu ifadeler yer aldı: