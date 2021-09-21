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Selahattin Demirtaş'tan 'çözümün adresi' tartışmaları ilişkin ilk yorum! HDP'yi işaret etti

Selahattin Demirtaş'tan 'çözümün adresi' tartışmaları ilişkin ilk yorum! HDP'yi işaret etti

Tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ''HDP, Kürt sorunu dahil olmak üzere, Türkiye’nin tüm sorunlarının çözümüne taliptir ve muhataptır, çözümün adresi TBMM'dir'' ifadelerini kullandı.

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2016 yılından beri Edirne F tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz" açıklaması ve HDP'li Sezai Temelli'nin "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" yanıtının ardından başlayan tartışmalara ilişkin olarak, HDP'nin Kürt sorununun çözümünde muhatap olduğunu söyledi. Demirtaş, çözümün adresi olarak TBMM'yi işaret etti. 

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, HDP'li Sezai Temelli'nin Kürt sorunu için "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" açıklaması sonrası başlayan tartışmalara ilişkin olarak açıklama yaptı. 

Twitter'dan açıklama yapan Demirtaş, "faydasız ve çoktan tükenmiş tartışmaları gündeme getirmenin çözüme katkı sunmayacağını" belirtti.

'Çözümün adresi de doğal olarak TBMM’dir' 

Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"Benim bildiğim HDP, Kürt sorunu dahil olmak üzere, Türkiye’nin tüm sorunlarının çözümüne taliptir, irade sahibi siyasi bir aktördür ve elbette muhataptır. Çözümün adresi de doğal olarak TBMM’dir.

Tabii ki HDP, Kürt sorununun çözümünde tüm tarafların ve her kesimin, açık ve şeffaf katılımını, muhataplığını bilecek siyasi birikime ve deneyime sahiptir. Faydasız ve çoktan tükenmiş tartışmalar gündeme getirmek çözüme katkı sunmaz."

Ne olmuştu?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 35-40 yıldır çözülemeyen Kürt sorunu için meşru bir organa ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz. Erdoğan bunu yaptı. Devleti, İmralı ile muhatap kıldı. Mesela İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla çözebiliriz" demişti.

HDP'ye ilk tepki, eski HDP Eş Genel Başkanı, milletvekili Sezai Temelli'den gelmişti. Temelli, "Kürt sorununun çözümünün yegane muhatabı HDP değil ama bu sorunun çözümü adına bugün demokratik siyaseti var eden ve kolaylaştıran başlıca aktör HDP'dir. Ama asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" ifadesini kullanmıştı. 

Temelli'ye HDP'liler tepki göstermişti: Sorumsuzluk

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan HDP'liler, Temelli'nin açıklamasını "sorumsuzluk" olarak nitelendirmiş, "Bizlerde rahatsızlık yarattı. Kurullarımızdan böyle bir açıklama çıkmaz. Böyle bir görüş partiden çıksa kriz olurdu" demişti.

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