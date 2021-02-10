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Şanlıurfa'da skandala tepki yağıyor! Kilolarca eti bu şekilde taşıdılar

ŞANLIURFA'da kilolarca etin kasası açık kamyonette hijyen koşullarına aykırı bir şekilde taşınması tepkilere neden oldu.

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Marketlerde satılan hazır dönerlerin paketlendiği işletmedeki skandal görüntülerin ardından tepki çeken fotoğraflar bu kez farklı bir şehirden geldi.

Kilolarca etin, kasası açık bir kamyonete üst üste atılıp hijyenik olmayan koşullarda taşındığı görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, “Ülkemizden bir gıda güvenliği manzarası. Kilolarca et hijyen koşullarından ve gıda güvenliği şartlarından uzak olarak kamyonetlerle taşınıyor. Bu taşıma şekli 5996 sayılı mevzuata aykırı olup kamu sağlığını alenen tehdit etmektedir” denildi. 

Fotoğrafta yer alan bir panodaki afişten anlaşıldığı üzere, et skandalı Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yaşandı.

Tepki çeken görüntülere ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı göreve çağrıldı.

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