Daum'un Türkiye paylaşımına Serhat Akın'dan bomba yorum
Fenerbahçe'nin Başakşehir'e elendiği maçın ardından Daum'un Türkiye paylaşımı sarı-lacivertlileri heyecanlandırdı. Serhat Akın ise yaptığı yorumla Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdu.Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında evinde uzatmalarda Medipol Başakşehir’e 2-1 mağlup olan Fenerbahçe kupaya veda etti. Müsabakanın 42. dakikasında Junior Fernandes ile 1-0 öne geçen turuncu-lacivertlilere 72. dakikada cevap Enner Valencia’dan geldi. 90 dakika 1-1’lik skorla tamamlanırken maç uzatmalara gitti.
Uzatmanın ilk devresinde 96. dakikada Gulbrandsen ile skoru 2-1’e getirirken maçın geri kalan dakikaları bu skorla tamamlandı ve Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası’nda adını yarı finale yazdırırken, sarı-lacivertli ekip kupaya çeyrek finalde veda etti. Fenerbahçe daha önce 17 Mayıs 2017’de Medipol Başakşehir’e penaltılarda elenmişti.
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"Türkiye benim ikinci vatanımdır"
Fenerbahçeli taraftarlar, Erol Bulut'a istifa çağrısı yaparken Christoph Daum'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Fenerbahçe'nin Başakşehir'e mağlup olarak kupaya veda ettiği karşılaşmanın bitiş düdüğünün hemen ardından Instagram'dan eşiyle Sultan Ahmet Camii önündeki bir fotoğrafını paylaşan Daum, gönderisinin altına "Türkiye benim ikinci vatanımdır" notunu düştü.
"Daum bu fotoğrafı paylaştıysa bu iş tamam''
Daum'un kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan paylaşımının ardından Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın'dan da çarpıcı açıklamalar geldi. Serhat Akın, "Daum bu fotoğrafı paylaştıysa bu iş tamam. Tuncay Şanlı ve ben yardımcı hoca olursak olur bu iş. Tek çare Daum" açıklamasında bulundu.
4 SENESİ FENERBAHÇE'DE GEÇTİ
Alman teknik adam 2003/04 ve 2004/05 yıllarında Fenerbahçe'yi şampiyon yapmış, 2005/2006 sezonunda ise 81 puanla ikinci olmuştu. Daum'un takımları sürekli olarak mücadele etmesi, birçok maçı geriden gelerek çevirmesiyle ünlüydü. Alman teknik adamın yardımcısı kondisyoner Roland Koch da takımın fiziksel açıdan gösterdiği harika performansta başroldeki isimlerden biriydi. Daum 90'lı yıllarda Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde de çoğu zaman "İkinci vatanım Türkiye" sözünü söylüyordu. Alman teknik adam son olarak 2009/2010 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmış, Türkiye Kupası'nı finalde, lig şampiyonluğunu da son maçta kaybetmişti. Bu sonuçların ardından da dönemin başkanı Aziz Yıldırım bir kez daha Alman teknik adamla yolları ayırarak, sportif direktör Aykut Kocaman'ı teknik direktör yapmıştı.