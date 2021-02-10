Prof. Dr. Ayşe Buğra Erdoğan'a ne dedi Boğaziçi cevabı nedir?

Son günlerde çok konuşulan Boğaziçi Üniversitesi eylemleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da baş gündemi oldu ve yaşananlar hakkında açıklamalar yaptı. Prof. Dr. Ayşe Buğra'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine cevap geldi. Peki Ayşe Buğra ne dedi? İşte Ayşe Buğra hakkında merak edilenler...

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Prof. Dr. Ayşe Buğra, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini ve Boğaziçi öğrencilerinin eylemini değerlendirdi. Buğra, “Provokasyon çok ağır bir ifade. Söz konusu olan insanları tanımamayı, o öğrencileri tanımamayı gösteriyor. Devamlı kavga ederek, kurumlara saldırarak, kurumlar yıpratılarak devam edemeyiz diye düşünüyorum. Memlekete yazık oluyor" dedi. Peki kimdir Ayşe Buğra, kaç yaşında, aslen nereli?

Prof. Dr. Ayşe Buğra kimdir: Ayşe Buğra 9 Aralık 1951'de İstanbul'da doğmuştur. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde öğretim üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu UYGAR Merkezi’nin kurucu başkanlarındandır.

İktisadi Düşünce Tarihi ve İktisat Metodolojisi, Karşılaştırmalı Sosyal Politika, Gelişme İktisadı gibi konularda araştırmalar ve yayınlar yapmaktadır. Ekonomilerde ve küresel düzeyde sosyal politikalar konusundaki araştırmalara katkısı nedeniyle 2015 Dünya Bilim Akademisi Sosyal Bilimler Ödülü’ne (The World Academy of Sciences -TWAS) layık görülmüştür.

Babası romancı Tarık Buğra, annesi oyun yazarı Jale Baysal'dır. Ortaöğrenimini Robert Kolej'de tamamladıktan sonra 1970-1973 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde okudu. Yüksek öğrenimini Kanada'da Laval Üniversitesi'nde tamamladı, aynı üniversitede yüksek lisansını (1976) ve McGill Üniversitesi Ekonomi Bölümünde doktora (1983) derecesini aldı.

İstanbul Üniversitesi (1980-1981),McGill Üniversitesi Ekonomi Bölümü (1981-1983) ve Sherbrooke Üniversitesi (1983)'nde çalıştı. 1985 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapmaya başladı. 1988 yılında iş adamı Osman Kavala ile evlendi.

İktisadi Düşünce Tarihi ve İktisat Metodolojisi, Karşılaştırmalı Sosyal Politika, Gelişme İktisadı gibi konularda araştırmalar yapan Buğra, 1995 yılında Devlet Ve insanlar adlı eseri ile Sosyal Bilimler alanında Sedat Simavi Ödülü'nü kazandı. 2015 yılında ekonomilerde ve küresel düzeyde sosyal politikalar konusundaki araştırmalara katkısı nedeniyle "Celso Furtado Ödülü" olarak da bilinen The World Academy of Sciences (TWAS) Dünya Bilim Akademisi Sosyal Bilimler Ödülü’ne layık görüldü.

Eserleri neler: New Capitalism in Turkey The Relationship between Politics, Religion and Business (2014; Türkçesi: Türkiye'de Yeni Kapitalizm: Siyaset, Din ve İş Dünyası, 2015)

Sınıftan Sınıfa (Taylan Acar, Esin Ertürk, Özgür Burçak Gürsoy, Ebru Işıklı, Aysun Kiran and Sevecen Tunç ile birlikte, 2010)

Yoksulluk, Kapitalizm ve Türkiye'de Sosyal Politika, (2008)

Devlet-Piyasa Karşıtlığının Ötesinde: İhtiyaçlar ve Tüketim Üzerine Yazılar (2000)

Islam in Economic Organizations (1999)

State and Business in Modern Turkey (1994; Türkçesi: Devlet ve İşadamları, 1995)

İktisatçılar ve İnsanlar (1989)