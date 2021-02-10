Zonguldak'ta 'ilk işimizdi' deyip savundu! Piyasa değeri 60 milyon TL

ZONGULDAK'ta geçtiğimiz yıl bir geminin omurga kısmında 60 milyon TL değerinde 31 kilo kokain ele geçirilmişti. Yabancı uyruklu gemi kaptanı ve 2 personel hakkındaki dava başladı.

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Olay, 23 Ağustos 2020'de meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kuru yük gemisiyle Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bulunan limandan ülkeye kokain sokulacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Kolombiya'dan aldığı kömürü ilçeye getiren gemiye yapılan baskında, geminin omurga bölümünün dış tarafına sonradan monte edilen tankta 31 kilo 279 gram kokain ele geçirildi.



Piyasa değeri 60 milyon TL olan kokainle ilgili gözaltına alınan Çin vatandaşları gemi kaptanı Guangjian Xu, ikinci kaptan Kaibo Wu, baş mühendis Junjie Zhang tutuklandı. Operasyon anının polis kamerasına da yansıdığı görüntülerde, geminin omurga kısmına sonradan monte edilen tankın dalgıçlarla kaynak makinesiyle sökülmesi ve ele geçirilen kokainler yer alıyor.







20'şer yıldan 30'ar yıla kadar hapis cezası istemi

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından tutuklu 3 sanık hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme' suçundan 20'şer yıldan 30'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar Guangjian Xu, Kaibo Wu, Junjie Zhang ve avukatları katıldı.



"Bir gün sonra sabah polisler geldi"

Gemi kaptanı Guangjian Xu, tercüman eşliğinde Kolombiya'dan aldıkları taş kömürünü Zonguldak'a getirmek üzere yola çıktıklarını anlattı. Yükleme sırasında görevlilerin kendilerine eşlik ettiğini anlatan Guangjian Xu, "Kolombiya'dan geçtikten sonra sadece Çanakkale ve İstanbul boğazında bekledik. Sonra Zonguldak'a geldik. Ayın 22'si öğlen gibi limana yanaştık. Kömür boşaltımı prosedürü başladı. Bir gün sonra sabah polisler geldi" diyerek uyuşturucu maddelerin bulunduğu tankı kimin monte ettiğini bilmediğini söyledi.







171 gündür cezaevinde

İkinci kaptan Kaibo Wu ise yükleme ve boşaltma işlerinden kendisinin sorumlu olduğunu anlatarak, "Polisler gelip arama yapmadan önce aramada bulunan uyuşturucudan haberdar değildim. O zaman kadar beni şüphelendiren bir durum da olmadı. 23'ünde rutin işlerimi yapıyordum. Aşağıda polis ve denizde dalgıç olduğunu gördüm. Polisler, kaptanı çağır diye seslendi. Polis uyuşturucu şüphesi olduğunu söyleyince kaptan, geminin kuyruk kısmını yükseltmemi istedi. Polisler gemiye çıkarak mürettebatın güvertede toplanmasını istedi. Kaptan limanda polislerle beraberdi. Kutunun keşfedildiği yer geminin kuyruk kısmı suyun altındaydı. Bundan anlaşılıyor ki gemi personeliyle alakası yoktur. Çünkü bu bölüme ulaşılamaz. Bir de gemi yeni ve bu ilk işimizdi" diye konuştu. Baş mühendis Junjie Zhang ise 171 gündür cezaevinde olduğunu söyleyerek, "Yasanınızı bilmediğim için sormak istiyorum. 21 mürettebat varken niye biz 3 kişi tutuklandık. Yapmadığım bir işten tutukluyum. Ben yasal kurallar içinde işimi yaptığımı düşünüyorum" dedi.







Duruşma ertelendi

Sanık avukatları ise yükleme sırasında mürettebatın yüklemeyle ilgilendiğini, yoğun limanda hangi botun ne botu olduklarını bilmelerinin beklenemeyeceğini anlatarak, müvekkillerinin bu suçu işleyecek herhangi bir somut delilin bulunmadığını iddia ederek beraatlerini talep etti. Tanık polislerin dinlenmesinin ardından savcı, tutuklu 3 sanığın yurt dışı yasağı konularak Zonguldak merkez ilçe sınırları içerisinde elektronik kelepçe ve haftada üç kez imza atmak şartıyla tahliye edilmesine karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise sanıkların tahliye taleplerini reddederek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.