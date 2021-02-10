Zekeriya Öz ülke ülke geziyor! Almanya Zekeriya Öz'e 145 ülkede geçerli pasaport verdi

Ergenekon soruşturmasının savcısı firari Zekeriya Öz'ün, Almanya'nın kanatları altında ülke ülke dolaştığı ortaya çıktı. Almanya'nın Zekeriya Öz'e "Özel statülü Alman pasaportu" verildi. 145 ülkede geçerli pasaportu alan Öz, Dubai'ye tatile gitti...

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ALMANYA, Zekeriya Öz’ü korumaya aldı! Kaçak savcı, kendisine verilen ve 145 ülkeye giriş sağlayan özel “İlticacı pasaportu” ile başta bütün AB üyesi ülkeler olmak üzere her yeri geziyor. Alman hükümeti ise FETÖ'cülerle kurulan ilişkiler konusunda, “İstihbarat servislerinin korunması gereken gizli çıkarları nedeniyle” bilgi vermiyor ancak FETÖ'cüler bu ülkede istediği gibi at oynatıyor…

Alman istihbaratı bilgi vermiyor

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, Türkiye'den kaçan FETÖ'cüler, Almanya'da koruma alırken, özellikle Zekeriya Öz, Celal Kara ve örgüt imamları gibi üst düzey kaçakların, Alman Gizli Servisi (BND) ile “doğrudan ya da dolaylı” ilişkileri olduğu netleşiyor. Almanlar, FETÖ'den “inançlı kesimden” bilgi almak için yararlanmak istiyor, FETÖ de Almanlar'ı “bu ülkede gelişme” için kullanma peşinde.

Dubai'ye gidip döndü, kumar kentine yerleşti

Kaçak Ergenekon savcısı Zekeriya Öz'ün, bir süre önce Almanya'dan Dubai'ye gidip döndüğü, ardından da Speyer yerine kumarhanesi ile meşhur başka Alman kentine yerleştiği bilgileri geliyor.

Zekeriya Öz'ü gördüğünü belirten birkaç kişi, “Sürekli tip değiştiriyor ve hep bir kaç kişiyle beraber dolaşıyorlar” diyor. En son Mannheim meydanında gözü morartılan ve Lale Restoran'da görülen Zekeriya Öz'ün o günden beri sürekli yer değiştirdiği belirtiliyordu.

145 ülkede geçerli Alman pasaportu var

Öz'e, Almanya tarafından “İlticacı pasaportu-Konventionspass” verildiği sanılıyor. Zaten iltica hakkı tanınana da bu pasaport veriliyor. Almanya'nın, Cenevre Sözleşmesi'nin 28. maddesi uyarınca düzenlediği pasaport, 145 ülkede geçerli. Ancak bu pasaport Birleşik Arap Emirlikleri ile Dubai'de geçmiyor. Öz'ün buralara 10 yıllık olan Türk pasaportu ile gidip geldiği ya da özel vize aldığı sanılıyor. Öz zaten, Türk pasaportunu kullanarak Türkiye'den kaçmıştı.