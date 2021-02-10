İrfan Can Kahveci'nin maliyeti dudak uçuklattı

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe ile yaptıkları anlaşmanın detaylarını anlattı.

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Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe ile yaptıkları görüşmeyi ve anlaşmanın detaylarını ilk kez açıkladı. Milliyet Gazetesi'nden Attila Gökçe'ye konuşan Göksel Gümüşdağ, birçok konuya ilişkin detaylı bilgilendirmeler yaptı.

"İrfan'ı Galatasaray'da Fatih Terim, Fenerbahçe'de Ali Koç çok istedi.'' diyen Gümüşdağ, şu ifadeleri kullandı; ''Başkan Ali Koç'la üç kez görüştük. Üçüncü konuşmasında ziyareti tam 6 saat sürdü. Çok sıkı pazarlık yaptık. Galatasaray Başkanı Sayın Cengiz, ortada 10 milyon euro olmadığını söylemiş. 7 milyon euro nakit aldık. Deniz Türüç'ün bonservisini aldık, Tolga Ciğerci'yi aldık. İrfan'ın dış satışından yüzde 20 net pay için anlaştık. Fenerbahçe şampiyon olursa ayrıca 1 milyon euro alacağız.

''İrfan Can satışıyla bilançomuz pozitife dönüştü''

Toplarsanız 10 milyondan fazlası ediyor. Sayın Cengiz'e de anlattım. Çok dikkatli hesap yapmak durumundayım. Ben bırakırsam, borç beni bırakmaz. İrfan Can satışıyla bilançomuz pozitife dönüştü."