Manchester United rekorla çeyrek finale

İngiltere FA Cup 5. Tur maçında West Ham United'ı konuk eden Manchester United, uzatmalarda bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve üst üste 7. kez çeyrek finale yükselerek rekor kırdı.

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İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nda Manchester United, sahasında West Ham United'ı 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

FA Kupası 5. tur karşılaşmasında Manchester United, Old Trafford'da West Ham United’ı konuk etti.

Maçın 90 dakikasında gol olmayınca uzatmalara gidildi.

Manchester United, 97. dakikada Scott McTominay’ın attığı golle 1-0 öne geçti ve maç bu skorla tamamlandı. McTominay, Old Trafford'daki son 9. maçında 6. golünü kaydetti.

Bu sonuçla Manchester United, FA Kupası’nda adını çeyrek finale yazdırdı.

Manchester United, üst üste 7. sezonunda da çeyrek finale yükselma başarısı gösterdi ve bu alanda rekor kırdı.

Öte yandan, FA Cup'ta 5. turda oynanan diğer karşılaşmada, Championship ekibi Bournemouth, Premier League takımlarından Burnley’i 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu.