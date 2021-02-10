Sabah yazarı Dilek Güngör'den TOBB'a tepki: Aidatları sileceklerine zam yaptılar!

Sabah yazarı Dilek Güngör, bugünkü köşe yazısında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni eleştirdi.

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Berat Albayrak‘ın abisi Serhat Albayrak’ın sahibi olduğu Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapan Dilek Güngör, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni eleştirdiği bir yazı kaleme aldı.

Güngör, bugünkü köşe yazısında TOBB’un “enflasyon üzerinde zam yapanlardan farkı olmadığını” söyledi ve şunları yazdı:

"Bunlar da salgın nedeniyle kapanma noktasına gelen işyerlerinin aidatlarını silecekleri yerde 2021 yılı başında zam yaptılar. Üstelik oranlar enflasyonun da üzerinde... Daha çok küçük esnafın kayıtlı olduğu ticaret odalarında en düşük aidat 2020'de 300 TL'ydi. Şimdi 370 TL. Sermayesi 250 bin TL'nin üzerindekilerden geçen yıl 340 TL aidat isteniyordu. Bu yıl 535 lira alınıyor. Özvarlıkları 1 milyonu geçen şirketlerde ise aidatlar 550 TL'den 650 liraya çıkarıldı. Odalar üyelerinden sermayelerine ve özvarlıklarına göre aidat topluyor. Bir işyeri kuruyorsanız odaya kayıt yaptıracaksınız. Her yıl cironuza, kârınıza göre aidatınızı ödeyeceksiniz. Belge filan çıkarmak isterseniz ücreti mukabilinde alabilirsiniz."

Aidatını ödemeyenlerin anında icralık olduğunu dile getiren Güngör, şu ifadeleri kullandı:

"Şaka yapmıyorum. Pandeminin başında bazı odaların icraya verdikleri esnaf da oldu... Haklarını yemeyeyim. Topladıkları aidatların bir kısmıyla üyelerine faizle para verdiklerine de şahit olduk! Ya da devletin vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması kanununa eklemlenerek gecikmiş aidat borçlarını yapılandırma fırsatı sunduklarına da... Yahu, daha geçen gün bir haber vardı. Pandemi nedeniyle lokanta ve seyyar yemek hizmeti veren bin 733 firma kapısına kilit vurmuş... Siz hâlâ zorunlu aidatlara zam yapma, ödenmiyorsa erteleme derdindesiniz. Hadi, sanayi kuruluşlarını, büyük işletmeleri geçtim. Bari, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle aylardır kapalı olan lokanta, kafe, restoranların aidatını silin."