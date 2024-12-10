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Samsun'da liseli gençler, tarihi lokomotifin yanmasına sebep oldu

Samsun'un İlkadım ilçesinde sergilenen bir lokomotifte çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangının sigara izmaritinden kaynaklandığı belirlendi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, lise öğrencisi 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde lokomotifte çıkan yangın söndürüldü, sigara izmaritinden çıktığı belirlenen olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Karadeniz Mahallesi Fuar Caddesi gar karşısındaki Muzaffer Önder Parkı içinde sergilenen lokomotifte yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının sigara izmaritinden çıktığı belirlendi.

Olaya ilişkin çalışma yürüten İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliler E.G. (17), S.T. (17) ve S.G'yi (17) yakaladı.

Lise öğrencisi olduğu öğrenilen ve gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için Çocuk Şubesi'ne teslim edildi.

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