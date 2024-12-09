Rusya Esad'ı çabuk sattı Moskova'da Suriye Büyükelçiliğine yeni Suriye bayrağı çekildi
Suriye'de Baas rejimini düşene kadar Esad'ın en büyük destekçisi olan Rusya, politikasını 180 derece değiştirdi. Moskova'daki Suriye Büyükelçiliği'ne yeni Suriye bayrağı çekildi.
Suriye'de 62 yıllık Baas rejimi sona erdi Esad'ı iç savaştaki en büyük müttefiki Rusya jet hızıyla muhaliflerin safına katıldı.
Suriye'de iki askeri üssü bulunan Moskova yönetimi, muhaliflere yeni dönem için mesaj verdi.
Moskova'da Suriye Büyükelçiliği'ndeki Esad rejiminin kullandığı Suriye bayrağı 1 gün önce kaldırılmıştı.
Sıcak görüntüler bugün geldi. Büyükelçilik binasına muhaliflerin yeni Suriye bayrağı törenle çekildi.