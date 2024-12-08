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Hacıosmanoğlu'ndan Barış Alper Yılmaz tepkisi: Gerekeni yaparız

Galatasaray'ın 10 kişi mücadele ederek Sivasspor'u 3-2 mağlup ettiği maç sonrası TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bir canlı yayına telefonla bağlanarak, maçın son anlarında Barış Alper Yılmaz'a yapılan faule sarı kart gösterilmesi ile ilgili 'gerekeni yaparız' ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 15'inci hafta maçında Galatasaray 16'ncı dakikadan itibaren 10 kişi mücadele ettiği karşılaşmada Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sivasspor - Galatasaray maçı sonrası önemli açıklamalar yaptı.

BTV YouTube kanalına bağlanarak eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar'a konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bana operasyon yapıyorlar. Böyle bir şey gördünüz mü hayatınızda? Bizim haysiyetimizle, şerefimizle kimsenin oynamasına müsaade etmeyiz. Hakem de olsa, başka kim olursa olsa... Ben böyle bir iğrençlik görmedim. Milli gururumuz, milli takımda oynayan bir kardeşimize yapılan hareketi tasvip etmek mümkün değil. Gerekeni yaparız biz de..." dedi.

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