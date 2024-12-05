ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 7 büyüklüğünde deprem

ABD'de Kaliforniya'nın kuzey sahilleri açığında meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından yetkililer tsunami uyarısı yaptı.

ABD'de Kaliforniya eyaletinin San Francisco şehri açıklarında 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye saati ile 22.44'te; yerel saat ile 11.44'te meydana gelen depremin yerin 14 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.

TSUNAMİ UYARISI

Deprem özellikle sahil kentlerinde şiddetli bir şekilde hissedilirken, yetkililer tsunami uyarısında bulundu.

DEPREM ANI KAMERADA

Deprem anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Çekilen görüntülerde deprem anında marketteki avizelerin sallandığı görülürken, diğer bir görüntü de ise bahçedeki havuzun suyunun dalgalanması dikkat çekti.