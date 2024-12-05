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MEDYA

EKOL TV'de ortalık karıştı! Metiner üzerine yürüdü, Murat Gezici yayından kaçtı

Ekol TV’deki “Ekol Gündem” programında HTŞ tartışması sırasında Mehmet Metiner ve Murat Gezici arasında gerginlik yaşandı.

Ekol TV'de yayınlanan 'Ekol Gündem' isimli programda Mehmet Metiner ve Murat Gezici arasında tansiyon yükseldi.

HTŞ terör örgütü tartışmasının yaşandığı dakikalarda Murat Gezici, “HTŞ’ye terör örgütü demezseniz yayını terk ederim” ifadelerini kullandı. Yaşanan tartışma sonrası programa ara verilmesini isteyen Metiner, Gezici'nin üzerine yürüdü. Verilen ara sonrası Murat Gezici, yayını terk etti.

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