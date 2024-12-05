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DÜNYA

Muhalifler rejim güçlerini Hama'da böyle kovaladı film sahnesi değil gerçek

27 Kasım'dan bu yana Suriye'de rejime karşı operasyonunu sürdüren muhalifler, Hama'da ilerliyor. Muhalifler rejime ait zırhlı araçları ve birlikleri nasıl püskürttüğüne dair yeni bir video paylaştı.

Görüntüler Hama kırsalındaki Hattab kasabasından. Son günlerde Hama'da büyük ilerleme kaydeden muhalif güçler, işte bu kentte de Esad rejimine ait birlikleri püskürttü.

Videoda, muhaliflere ait araçların rejime ait araçları nasıl kovaladığı görülüyor.

Rejime ait birlik ve araçların muhalifler karşısında yenik düştüğü de videoda görülüyor.

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