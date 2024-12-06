Banka mağdurları, yaşadıklarını Ekol TV'de anlattı

Türkiye'nin önde gelen bir bankasında dolandırıcıların bilgisi dışında gerçekleştirdiği işlemler nedeniyle birçok müşteri mağduriyet yaşarken, olay güvenlik zafiyeti tartışmalarını alevlendirdi. Mağdurlardan biri, bankanın sorumluluk kabul etmediğini belirterek tepki gösterirken, Hadi Özışık da devletin bu duruma neden müdahale etmediğini sorguladı.

Türkiye'nin önde gelen bankalarından birinde, dolandırıcıların tüketicilerin bilgisi dışında gerçekleştirdiği kredi ve para transferi işlemleri birçok kişiyi mağdur etti. Yaşanan bu olay, mağduriyetlerin boyutu ve güvenlik zafiyeti tartışmalarıyla gündemdeki yerini koruyor.

Oksijen tüpü ile yaşayan bir mağdur, yaşadıklarını canlı yayında canlandırdı. Mağdurun, "Banka bizim sorunumuz değil deyip hiç kabul etmiyor suçu bize atıyor" sözleri sonrası İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, "Benim merak ettiğim, devlet bu işe neden el atmıyor?" ifadelerini kullandı.