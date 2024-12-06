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Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Şanlı: Ülkücü hareket satılık değildir

Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Milliyetçi-Ülkücü Hareket'e ihanet eden grupları ve bu grupların tarih üzerinden çıkar sağlamaya çalışmalarını sert bir dille eleştirdi. Şanlı, bu kişilere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, hareketin lideri Devlet Bahçeli'nin yanında olduklarını belirtti.

Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Davamızın tarihini geçim kapısına çevirenlerin üzerlerine şehitlerimizin kanı bulaşmıştır” dedi.

Milliyetçi Ülkücü Harekete ihanet ederek ayrılan bir grubun, Milliyetçi - Ülkücü Hareketin tarihiyle ilgili tek bir söz söylemelerinin abesle iştigal olduğunu ifade eden Şanlı, bu isimlerden Hakkı Öznur'un hazırladığı kitaba yönelik eleştirilerde bulundu. Şanlı, “Davamızdan, şanlı tarihimizden, mücadelemizden ve şehitlerimizden nemalanlara hiçbir ülküdaşımızın itibar etmemesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı'nın açıklaması şöyle:

"Davamıza ihanet ederek ayrılan bir grubun, geçmişte hangi görevlerde bulunmuş olurlarsa olsunlar Milliyetçi - Ülkücü Hareketin tarihiyle ilgili tek bir söz söylemeleri abesle iştigaldir. Duruş bozukluklarını Milliyetçi - Ülkücü Harekete, bugünki türevleri gibi ihanet ederek gösteren bu grubun, her ne niyetle olursa olsun yazdıkları, çizdikleri, söyledikleri aynı ihanetin zehrini bugüne taşımaktır. Davamızın tarihini geçim kapısına çevirenlerin üzerlerine şehitlerimizin kanı bulaşmıştır.

Bu davanın tek söz sahibi Milliyetçi - Ülkücü Hareketin Lideri Devlet Bahçeli Beyefendi'dir. Her fırsatta kapı kapı gezen, kirli ittifakların içinde bulunan, iftaralarıyla davamızın neferlerini karalayan bu ve bunun gibi grupların davamızdan, şanlı tarihimizden, mücadelemizden ve şehitlerimizden nemalanlarına hiçbir ülküdaşımızın itibar etmemesi gerekmektedir.

Milliyetçi - Ülkücü Hareket Liderinin emrindedir ve bu ihanet şebekesinin oyunlarına asla müsade etmeyecektir.

Ülkücü hareket satılık değildir!
Satılmışlar bunu asla anlamayacaktır!"

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