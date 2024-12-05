İlber Ortaylı, sağlık durumu ile ilgili paylaşımda bulundu

Prof. Dr. İlber Ortaylı, tv100'deki canlı yayında rahatsızlanarak programı erken terk etmek zorunda kalmıştı. Şeker hastalığı kaynaklı bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan Ortaylı, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek "Bugün taburcu oluyorum" dedi.

tv100'de yayınlanan Okan Bayülgen ile Muhabbet Kralı programının salı günü canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. İlber Ortaylı yayından erken ayrılmak durumunda kalmış, sevenlerini korkutmuştu.

Ünlü tarihçinin şeker hastalığından kaynaklanan bazı rahatsızlıklarının olduğu, bacağındaki yaranın mikrop kaptığı ve komplikasyonlara neden olduğunu öğrenildi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı tv100 izleyicilerine videolu mesaj gönderdi. İlber Hoca, "Arayan soranlara çok teşekkür ediyorum. Bugün taburcu ediliyorum. Vücuttaki bir iltihaplanma sonucunda dengem bozuldu, hastaneye geldim." dedi.