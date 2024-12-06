HTŞ lideri Colani, CNN'e röportaj verdi: Suriye'deki rejim artık öldü

Suriyeli muhaliflere dahil olan örgütlerden heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri Muhammed Colani, CNN International'a konuştu. Colani, hedeflerinin Esad rejimini düşürmek olduğunu söyleyip "Bu rejim artık öldü" dedi.

Suriye'de Esed rejiminin askerleriyle savaşan silahlı muhalif gruplar, Şam'a doğru ilerlemeye devam ediyor.

Bölgede çatışma sesleri dinmek bilmezken, silahlı muhalif grubu Heyʼetu Tahriri'ş-Şam'ın (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani, CNN'e röportaj verdi.

Röportajı "Colani" lakabı yerine , "Ahmed al-Sharaa " olan gerçek ismiyle gerçekleştiren muhalif lider, ilk kez resmi bir açıklamada kendi ismini kullandı.

Muhalif grupların amacının hükümeti devirmek olduğunu belirten Colani, HTŞ'nin bu uğurda sadece bir araç olduğunu ve herhangi bir zamanda dağılabileceğini vurguladı.

Hedeflerinin Esed'i devirmek olarak belirlendiğini söyleyen Colani, Suriye'deki gizli bir yerde, yeni bir hükümet kuracaklarını açıkladı.

"Bu rejim artık öldü"

"Bizim hedefimiz, bu rejimi devirmektir. Bu hedefe ulaşmak için tüm mevcut araçları kullanma hakkına sahibiz," diyen Colani, "İranlılar rejimi canlandırmaya çalıştı, ancak bu Esed'e sadece zaman kazandırdı. Daha sonra Ruslar da onu ayakta tutmaya çalıştılar. Ama gerçeği söylemek gerekirse, bu rejim artık öldü." ifadelerini kullandı.

"Bu rejim düştüğünde sorunlar düzelecek"

İç savaşa dahil olmaya çalışan dış güçlerin Suriye'den ayrılmaları gerektiğini dile getiren Colani, "Bu rejim düştüğünde Suriye'deki tüm sorunlar düzelecek. Böylece ülkede yabancı bir gücün varlığına gerek kalmayacak" dedi.

"Suriye, tek bir yöneticinin keyfi kararlar aldığı bir yönetimi haketmiyor" diyen Colani, yeni yönetimin Esed rejiminden çok farklı olacağına işaret etti.

Azınlıkların güvenliğine ilişkin endişelere cevap veren Colani, "Kaos dönemlerinde bazı kişiler tarafından onlara [azınlıklara] karşı bazı ihlaller oldu, ancak biz bu sorunları ele aldık. Hiç kimse başka bir grubu yok etme hakkına sahip değildir. Bu mezhepler bu bölgede yüzlerce yıldır bir arada var oldular ve hiç kimse onları ortadan kaldırma hakkına sahip değildir" dedi.

"Gerçeğe uyum sağlamak önemlidir"

Bölgedeki durumu iyice analiz ederek ilerlediklerini belirten Colani konuşmasını, "Bazen gerçeğe uyum sağlamak çok önemlidir çünkü belirli fikirlere ve prensiplere sıkı sıkıya bağlı kalmak, esneklikten yoksun olmak, toplumları etkili bir şekilde yönetmeyi ya da Suriye gibi karmaşık çatışmaları çözmeyi engeller." sözleriyle bitirdi.