Beşşar Esed rejiminin devrilmesi sonrası Şam'daki cumhurbaşkanlığı sarayına girildi. O anlar işte böyle görüntülendi.

Suriye'de 13 yılı geçen iç savaşın ardından yeni bir döneme giriliyor. Heyet Tahrir Eş- Şam öncülüğündeki muhalif gruplar Humus'un ardından Şam'a da girdi.

Ülke genelinde kontrolü neredeyse tamamen ele geçiren silahlı muhaliflerin bu hamlesinin ardından Suriye Ordu Komutanlığı rejimin düştüğünü subaylarına iletti.

Devlet Başkanı Esed ise Şam'dan ayrıldı. Rotasının neresi olduğu şimdilik bilinmezken muhaliflerin bu gelişme üzerine Esed'in başına ödül koydukları öğrenildi.

Suriye'den çarpıcı görüntüler gelmeye devam ediyor. Beşşar Esed rejiminin devrilmesi sonrası Şam'daki cumhurbaşkanlığı sarayına girildi. O anlar böyle görüntülendi.