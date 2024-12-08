BIST 10.081
DOLAR 34,78
EURO 36,78
ALTIN 2.942,91
GÜNCEL

Esed rejiminin devrilmesi sonrası Şam'daki cumhurbaşkanlığı sarayına girildi

Beşşar Esed rejiminin devrilmesi sonrası Şam'daki cumhurbaşkanlığı sarayına girildi. O anlar işte böyle görüntülendi.

Suriye'de 13 yılı geçen iç savaşın ardından yeni bir döneme giriliyor. Heyet Tahrir Eş- Şam öncülüğündeki muhalif gruplar Humus'un ardından Şam'a da girdi.

Ülke genelinde kontrolü neredeyse tamamen ele geçiren silahlı muhaliflerin bu hamlesinin ardından Suriye Ordu Komutanlığı rejimin düştüğünü subaylarına iletti.

Devlet Başkanı Esed ise Şam'dan ayrıldı. Rotasının neresi olduğu şimdilik bilinmezken muhaliflerin bu gelişme üzerine Esed'in başına ödül koydukları öğrenildi.

Suriye'den çarpıcı görüntüler gelmeye devam ediyor. Beşşar Esed rejiminin devrilmesi sonrası Şam'daki cumhurbaşkanlığı sarayına girildi. O anlar böyle görüntülendi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Beylikdüzü'nde apartmanda doğal gaz patlaması anı güvenlik kameralarına yansıdı
Beylikdüzü'nde apartmanda doğal gaz patlaması anı güvenlik kameralarına yansıdı
Melih Gökçek'in paylaştığı Dilek İmamoğlu videosu sosyal medyayı ikiye böldü
Melih Gökçek'in paylaştığı Dilek İmamoğlu videosu sosyal medyayı ikiye böldü
Hadi Özışık: Kandil, Erdoğan ve Bahçeli'nin muhatabı değil
Hadi Özışık: Kandil, Erdoğan ve Bahçeli'nin muhatabı değil
Banka mağdurları, yaşadıklarını Ekol TV'de anlattı
Banka mağdurları, yaşadıklarını Ekol TV'de anlattı
İstanbul Emniyeti’nde devir teslim töreni: Yeni Emniyet Müdürü Selami Yıldız’dan ilk mesaj
İstanbul Emniyeti’nde devir teslim töreni: Yeni Emniyet Müdürü Selami Yıldız’dan ilk mesaj
Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Şanlı: Ülkücü hareket satılık değildir
Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Şanlı: Ülkücü hareket satılık değildir
Suriye'nin başkenti Şam'a kamikaze dron saldırısı
Suriye'nin başkenti Şam'a kamikaze dron saldırısı
HTŞ lideri Colani, CNN'e röportaj verdi: Suriye'deki rejim artık öldü
HTŞ lideri Colani, CNN'e röportaj verdi: Suriye'deki rejim artık öldü
İlber Ortaylı, sağlık durumu ile ilgili paylaşımda bulundu
İlber Ortaylı, sağlık durumu ile ilgili paylaşımda bulundu
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 7 büyüklüğünde deprem
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 7 büyüklüğünde deprem
EKOL TV'de ortalık karıştı! Metiner üzerine yürüdü, Murat Gezici yayından kaçtı
EKOL TV'de ortalık karıştı! Metiner üzerine yürüdü, Murat Gezici yayından kaçtı
Muhalifler rejim güçlerini Hama'da böyle kovaladı film sahnesi değil gerçek
Muhalifler rejim güçlerini Hama'da böyle kovaladı film sahnesi değil gerçek