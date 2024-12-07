BIST 10.081
DOLAR 34,78
EURO 36,78
ALTIN 2.942,91
GÜNCEL

Melih Gökçek'in paylaştığı Dilek İmamoğlu videosu sosyal medyayı ikiye böldü

Melih Gökçek'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun İtalya gezisi görüntülerini paylaşması sosyal medyada tartışma başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun İtalya gezisi görüntüleri Melih Gökçek'in gündemindeydi.

Sokakta arkadaşlarıyla şarkı söyleyerek yürüyen Dilek İmamoğlu'nun görüntülerini sosyal medya hesasından paylaşan Gökçek, "DİLEK İMAMOĞLU İTALYA’DA KAFASI İYİ ORTALIĞI DAĞITIYOR… EKREM GURUR DUYMUŞTUR… YA ISTANBUL’LULAR NE DÜŞÜNÜYOR?" ifadelerine yer verdi.

Gökçek'in paylaşımının altına yorum yağdı. Kimileri özel hayat olduğunu eğlenmesinin o kişiyi ilgilendirdiğini savundu. Kimileri de eşinin belediye başkanı olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hadi Özışık: Kandil, Erdoğan ve Bahçeli'nin muhatabı değil
Hadi Özışık: Kandil, Erdoğan ve Bahçeli'nin muhatabı değil
Banka mağdurları, yaşadıklarını Ekol TV'de anlattı
Banka mağdurları, yaşadıklarını Ekol TV'de anlattı
İstanbul Emniyeti’nde devir teslim töreni: Yeni Emniyet Müdürü Selami Yıldız’dan ilk mesaj
İstanbul Emniyeti’nde devir teslim töreni: Yeni Emniyet Müdürü Selami Yıldız’dan ilk mesaj
Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Şanlı: Ülkücü hareket satılık değildir
Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Şanlı: Ülkücü hareket satılık değildir
Suriye'nin başkenti Şam'a kamikaze dron saldırısı
Suriye'nin başkenti Şam'a kamikaze dron saldırısı
HTŞ lideri Colani, CNN'e röportaj verdi: Suriye'deki rejim artık öldü
HTŞ lideri Colani, CNN'e röportaj verdi: Suriye'deki rejim artık öldü
İlber Ortaylı, sağlık durumu ile ilgili paylaşımda bulundu
İlber Ortaylı, sağlık durumu ile ilgili paylaşımda bulundu
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 7 büyüklüğünde deprem
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 7 büyüklüğünde deprem
EKOL TV'de ortalık karıştı! Metiner üzerine yürüdü, Murat Gezici yayından kaçtı
EKOL TV'de ortalık karıştı! Metiner üzerine yürüdü, Murat Gezici yayından kaçtı
Muhalifler rejim güçlerini Hama'da böyle kovaladı film sahnesi değil gerçek
Muhalifler rejim güçlerini Hama'da böyle kovaladı film sahnesi değil gerçek
Ahmet Hakan reji tarafından sürekli uyarılınca öfkelendi! Canlı yayında dikkat çeken anlar
Ahmet Hakan reji tarafından sürekli uyarılınca öfkelendi! Canlı yayında dikkat çeken anlar
Emine Erdoğan'dan Japonya Veliaht Prensesi Akishino ile görüşmesine ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan Japonya Veliaht Prensesi Akishino ile görüşmesine ilişkin paylaşım