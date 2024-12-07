Melih Gökçek'in paylaştığı Dilek İmamoğlu videosu sosyal medyayı ikiye böldü

Melih Gökçek'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun İtalya gezisi görüntülerini paylaşması sosyal medyada tartışma başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun İtalya gezisi görüntüleri Melih Gökçek'in gündemindeydi.

Sokakta arkadaşlarıyla şarkı söyleyerek yürüyen Dilek İmamoğlu'nun görüntülerini sosyal medya hesasından paylaşan Gökçek, "DİLEK İMAMOĞLU İTALYA’DA KAFASI İYİ ORTALIĞI DAĞITIYOR… EKREM GURUR DUYMUŞTUR… YA ISTANBUL’LULAR NE DÜŞÜNÜYOR?" ifadelerine yer verdi.

Gökçek'in paylaşımının altına yorum yağdı. Kimileri özel hayat olduğunu eğlenmesinin o kişiyi ilgilendirdiğini savundu. Kimileri de eşinin belediye başkanı olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.